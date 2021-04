X Factor riparte dalle Masterclass. E via anche ai precasting

Dal 12 aprile "in cattedra" alcuni tra i protagonisti più influenti del panorama musicale italiano: tra gli altri, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Sara Potente (Sony Music), Emiliano Colasanti (42Records), Dardust. E intanto, via ai precasting per la nuova edizione.

La macchina di X Factor (RISCOPRI LO SPECIALE) si rimette in moto: al via i precasting per la prossima edizione, attesa a partire da settembre su Sky e NOW. In più, come l’anno scorso, si parte con un grande regalo alla community dello show prodotto da Fremantle: dopo il successo della scorsa edizione, infatti, tornano le Masterclass, che anche stavolta vedranno salire sulla “cattedra virtuale” alcuni dei personaggi più influenti dell’attuale panorama musicale italiano.

A loro il compito di parlare di come intuizione, talento e passione siano ingredienti fondamentali per vivere di musica, ma sono nulla se non affiancati da impegno, serietà: la musica come lavoro, fatto di collaborazione e meccanismi non sempre noti a chi si affaccia per la prima volta in questo mondo. A loro anche la missione di spiegare come si scrive una canzone, la differenza tra major ed etichette indipendenti, il rapporto tra artisti e produttori, il ruolo di un manager.