Amici 2021: chi è la ballerina Giulia Stabile in finale

In un recente daytime di Amici, prima della finale, Maria De Filippi ha chiamato in studio Giulia per farle vedere i momenti più belli e significativi della sua esperienza nella scuola di Amici. "Devo dire che me la cavo , anche se ogni tanto mi faccio prendere dal panico" ha confessato la ballerina. Riguardo alla finale Giulia ha dichiarato: "Ho paura di prenderla un po' male come è successo alla semifinale. Mi sono agitata tanto, questa sarà l'ultima volta che ci esibiamo qua".

Giulia Stabile e l'amore con Sangiovanni

All'inizio del talent, il cantautore Esa aveva manifestato interesse per Giulia. “Tu per me non sei una sorella. Ho cercato di fartelo capire, ma tu non l’hai capito perché sei ingenua, ma questo è il bello di te e ho dovuto fare questo discorso imbarazzantissimo” le disse detto Esa. “Non voglio rovinare il nostro rapporto. Io sto bene così” aveva risposto lei, che invece si è innamorata di Sangiovanni. Anche il giovane cantautore ha più volte manifestato di provare dei sentimenti per la ballerina. “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”. Giulia ha dato a Sangiovanni il suo primo bacio. "Per me, a 18 anni, è stato il primo. Sangio mi piace tanto. Secondo me lui non l'ha capito quanto mi piace. Ieri sera gli ho scritto una domanda, mi ha risposto quello che volevo".