Alberto Urso in concerto, annunciate le nuove date del tour

Nel corso dei mesi numerosi artisti hanno dovuto far slittare i concerti, tra loro anche Alberto Urso che nelle scorse ore ha aggiornato il pubblico in merito agli eventi previsti nelle prossime settimane.

Singolo dopo singolo Alberto Urso, classe 1997 , si è affermato come uno degli artisti più amati e seguiti dal pubblico italiano. Poco fa il cantante ha aggiornato i fan in merito agli appuntamenti che lo avrebbero visto protagonista sul palco della Sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica di Roma , su quello del Teatro degli Arcimboldi di Milano e su quello del Teatro Antico di Taormina .

In seguito, Alberto Urso (FOTO) ha comunicato informazioni anche per quanto riguarda la data siciliana e i biglietti già acquistati: “Entro il 31 maggio verrà comunicata la nuova data di Taormina, inizialmente prevista per il 24 luglio 2020 e successivamente rinviato al 24 luglio 2021. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per i nuovi spettacoli”.