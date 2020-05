Alberto Urso e J-Ax, duetto per la cover di "Quando quando quando"

Alberto Urso ( FOTO ) ha annunciato l’arrivo della cover di “ Quando quando quando ” in collaborazione con J-Ax . La nuova versione sarà disponibile in radio e download digitale a partire dal 15 maggio. Il cantante ha scritto sui social di voler dare il proprio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo: “Ho scelto "Quando Quando Quando" di Tony Renis e l'ho fatto in buona compagnia: il brano è in collaborazione con J-Ax e prodotto da Gabry Ponte che ringrazio entrambi tantissimo. Spero vi porti un po' di spensieratezza, voglia d'estate e sorrisi agli amori lontani”.

Il successo di “Quando quando quando”

Scritto da Alberto Testa e Tony Renis, “Quando quando quando” è una canzone pubblicata nel 1962 e che partecipò al Festival di Sanremo di quell’anno. Il brano conquistò il quarto posto ma ottenne uno straordinario successo internazionale. Tantissime le cover e gli adattamenti, in particolare la versione di Pat Boone scritta dal paroliere Ervin Drake. “Quando quando quando” è comparsa in numerose colonne sonore di film di successo come “The Blues Brothers”, “Il sorpasso” di Dino Risi e “Italians”. "Quando quando quando" è tra i brani italiani che vanta più cover all'estero e uno dei più famosi. Lo stesso Tony Renis ha inciso una versione "samba" e una "disco", uscita alla fine degli anni '70. Un successo senza tempo che Alberto Urso ha scelto di riproporre nella sua versione in collaborazione con J-Ax.

La carriera di Alberto Urso

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con “Il sole ad est”, Alberto Urso ha pubblicato la Sanremo Edition dell’album uscito ad ottobre 2019. Sono tre le tracce aggiuntive per un progetto discografico che vede la collaborazione di vari autori tra cui Kekko Silvestre (leader dei Modà), Briga ed Ermal Meta. Per Alberto Urso una prova di maturità dopo il grande successo di “Solo”, primo album in carriera e certificato disco d’oro per le oltre 25 mila copie vendute. Nato a Messina il 23 luglio 1997, Alberto Urso ha partecipato al talent show “Ti lascio una canzone”, si è diplomato al Conservatorio di Messina e ha conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. La popolarità arriva tra il 2018 e il 2019 grazie alla partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi”. Dopo la vittoria pubblica “Solo” e ad ottobre 2019 arriva il secondo album “Il sole ad est”. Nel 2020 la partecipazione al Festival di Sanremo e ora la collaborazione inedita con J-Ax per la canzone “Quando quando quando” di Tony Renis.