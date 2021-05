The Kolors, pubblicato il videoclip di Cabriolet Panorama

Oltre 160.000 visualizzazioni su YouTube per il video del brano del gruppo guidato da Stash

Cabriolet Panorama è il titolo del nuovo singolo della formazione che nel corso degli anni si è imposta come una delle realtà più amate da pubblico e critica.

Il gruppo è reduce da una serie di successi che hanno scalato le classifiche di vendita del Bel paese, tra questi troviamo Non è vero e Los Angeles in duetto con Gué Pequeno , il cui videoclip ufficiale conta oltre cinque milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ottimi riscontri anche per il singolo Pensare Male in collaborazione con Elodie (FOTO), certificato disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie.