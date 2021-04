Chi è HER, vincitrice del premio oscar per miglior canzone originale

In Italia è salita alla ribalta per aver soffiato di mano la statuetta dell’Oscar alla “Miglior canzone originale” a Laura Pausini, in gara con “Io sì (Seen)”. Scopriamo insieme chi è l’artista californiana H.E.R. che ha vinto con “Fight For You”, colonna sonora del film “Judas and the Black Messiah”

Con il suo stile musicale H.E.R. è un vero e proprio crocevia tra culture, americana e afroamericana. questa stessa multiculturalità e versatilità che la pone tra gli artisti del panorama contemporary R&B più apprezzati. “ Fight For You ” è una canzone che riprende con forza le origini della cantante e prosegue quel filo rosso già tracciato con “ Can’t Breathe ”, il brano con cui H.E.R. ha vinto agli ultimi Grammy Awards come “Canzone dell’Anno”, dedicata al ricordo di George Floyd.

Poco nota in Italia, Gabriella Wilson (questo il nome che si nasconde sotto lo pseudonimo H.E.R.) è in realtà ammirata negli Stati Uniti dove vanta già milioni di fan e follower. A soli 24 anni, che compirà il prossimo giugno, H.E.R. si conferma come una star già rodata e di grandissimo successo. Basti pensare che il suo parterre di premi include già ben quattro Grammy Awards su tredici nomination, la vendita di più di 8 milioni di copie tra singoli e album negli USA, e ora anche il tanto ambito premio Oscar .

Chi è H.E.R.

Già conosciuta e amata oltreoceano, H.E.R. è tra le artiste più apprezzate del nuovo panorama musicale globale. Lo dimostrano l’Oscar e i quattro Grammy vinti, che si vanno ad unire a un parterre già ricco di premi.

Nata in California nel 1997, Gabriella Wilson è appassionata di musica fin da bambina. Dopo alcune partecipazioni nel mondo dello spettacolo – nel 2009 fa parte del cast di “The Next Big Thing” su Radio Disney – ancora ragazzina, firma il suo primo contratto discografico e regala ai fan il singolo di debutto “Something to Prove”.

Nel 2016 il salto di qualità. Dopo aver scelto il suo pseudonimo H.E.R., che significa “Having Everything Revealed” (“Aver svelato tutto”), la giovane interprete e autrice pubblica il suo EP di debutto, dal titolo “H.E.R.”. Il progetto nasce come un vero e proprio successo, dato che in pochi giorni esordisce in 12esima posizione, nella classifica americana R&B ed è subito apprezzato da grandi artisti del calibro di Rihanna Alicia Keys e Bryson Tiller. L’anno successivo, con la condivisione di “H.E.R. Vol.2”, la cantante raggiunge un’ambitissima posizione nella più importante classifica musicale americana, la Billboard 200.

Mentre nel 2019 riceve le sue prime nomination nelle grandi competizioni musicali mondiali, H.E.R. si prepara a fare la storia, anche grazie alla pubblicazione del secondo disco “I Used To Know Her” nel 2019.

Il resto della favola è già noto, lo scorso 14 marzo H.E.R. trionfa ai Grammy Awards con il brano “Can’t Breathe” e domenica 25 aprile, arriva per lei lo storico riconoscimento di un Oscar alla “Miglior Canzone Originale” con il singolo “Fight For You”, colonna sonora del film di Shaka King “Judas and The Black Messiah”.