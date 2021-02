Alla cantautrice californiana che al Super Bowl ha da poco cantato e suonato l’inno patriottico "America the Beautiful" è stato chiesto un risarcimento a più zeri per aver violato il copyright con il suo singolo del 2016

Reduce dalla sua performance canora e musicale al Super Bowl, dove ha cantato e suonato l’inno patriottico America the Beautiful, la cantautrice californiana H.E.R. è stata accusata di plagio per aver violato il copyright con il suo singolo del 2016, Focus.

A citarla in giudizio è il cantautore e pianista Andre Sims che ha fatto causa alla cantautrice 23enne (il cui vero nome è Gabriella Wilson), al co-produttore Darhyl 'DJ' Camper, al co-autore Justin Love e a Sony Music Entertainment perchè secondo lui colpevoli di aver campionato una sua canzone, Endless Minds, senza aver corrisposto alcun compenso all’autore.



L’accusa di plagio a H.E.R.

approfondimento Katy Perry assolta in appello per l'accusa di plagio La testata The Jasmine Brand riporta la lettera ricevuta da Andre Sims in cui afferma che in una vecchia intervista il co-produttore Darhyl 'DJ' Camper avrebbe parlato della sua canzone Endless Minds come della fonte di ispirazione per il singolo Focus.

DJ Camper, who was the producer for H.E.R.’s hit song “Focus” talks about the inspiration for the track. Full story on https://t.co/4vM4qpi7Qh pic.twitter.com/N6rHbUF3g6 — theJasmineBRAND (@thejasminebrand) February 9, 2021

L’azione legale e la richiesta di 3 milioni di dollari

approfondimento Led Zeppelin vincono la causa per il copyright Il cantautore e pianista Andre Sims ha dichiarato a The Jasmine Brand di aver tentato di contattare Gabriella Wilson e il suo team per molto tempo prima di ricorrere alle vie legali. Non avendo ricevuto risposta né dall’artista né dai suoi collaboratori, avrebbe deciso di procedere con un’azione giudiziaria. "Avevo sperato di evitare il tribunale e il clamore pubblico ma dopo mesi trascorsi a cercare di convincerli a fare la cosa giusta, non mi hanno lasciato altra alternativa e i miei fan vogliono che io combatta per ciò che è mio di diritto per il copyright della canzone”, ha dichiarato Sims.

La sua richiesta come risarcimento è di 3 milioni di dollari. La cantautrice H.E.R. per ora non si è ancora espressa riguardo la questione.