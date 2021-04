Oscar 2021, tre film premiati disponibili su Sky

Da "Minari" a "Tenet", passando per" Judas and The Black Messiah.", ecco le pellicole che Sky propone ai propri abbonati Condividi:

MINARI dal 5 maggio su Sky Cinema Due alle 21.15 in streaming su NOW e disponibile on demand. TENET su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema JUDAS AND THE BLACK MESSIAH su Sky Primafila PREMIER.

Minari approfondimento Minari, il film candidato all'Oscar arriva in prima tv su Sky Cinema Mercoledì 5 maggio in prima visione su Sky Cinema Due alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand arriva l’acclamato MINARI, di Lee Isaac Chung, con Yuh-Jung Youn, prima coreana a vincere la statuetta come Miglior Attrice Non Protagonista. Film rivelazione di questa stagione cinematografica, già vincitore del Golden Globe come Miglior Film Straniero e del Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival.

Tenet approfondimento Avete visto Tenet? Ecco le risposte ai vostri dubbi (SPOILER ALERT!) Oscar® per i Migliori Effetti Speciali a Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher per TENET, lo spy action di Christopher Nolan che manipola le leggi del tempo. Un agente segreto viene reclutato da un’organizzazione segreta e addestrato per una missione contro un’apocalittica minaccia planetaria. Il film è disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema.

Judas and The Black Messiah approfondimento Judas and the Black Messiah, il film candidato all'Oscar 2021 Due statuette per JUDAS AND THE BLACK MESSIAH, di Shaka King, disponibile su Sky Primafila PREMIERE. Quella per Miglior Attore Non Protagonista a Daniel Kaluuya e per la Miglior Canzone Originale al brano “Fight for you” con musica e testi di HER. Ambientato a Chicago alla fine degli anni 60 è la storia di un informatore sotto scacco dell’FBI che diventa un infiltrato nel Black Panther Party. La sua missione è avvicinarsi al leader Fred Hampton per favorirne la cattura.