Judas and the Black Messiah, ,storia di un tradimento su Sky Primafila

Una pellicola forte di sei candidature ai prossimi Oscar ( qui lo speciale ), tra cui miglior film e miglior attore non protagonista sia a Daniel Kaluuya (già vincitore di un Golden Globe) che a LaKeith Stanfield. Ma soprattutto un film ispirato a un fatto realmente accaduto che prova a fare luce sul movimento delle Black Panthers negli Stati Uniti della fine degli anni 60. Arriva su Sky Primafila (disponibile dal 9 aprile) “ Judas and the Black Messiah ” di Shaka King. Siamo nell'Illinois del 1968 e per la popolazione afro americana priva di uguaglianza sociale e politica, la parola d'ordine è rivoluzione. A guidarli il carismatico Fred Hampton. L'FBI, incapace di contenere questo movimento metterà sul suo cammino una spia, l'informatore William O'Neal. Almeno fino a quando, la spia stessa, non si ritroverà divisa tra la fedeltà alla sua gente e la fedeltà verso chi lo paga.

La pellicola si presenterà il prossimo 25 aprile forte di 6 candidature come miglior film, miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield), per la fotografia (Sean Bobbitt), per la canzone originale (“Fight For You,” musica di H.E.R. e Dernst Emilie II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas) e miglior sceneggiatura originale (sceneggiatura di Will Berson & Shaka King, soggetto di Will Berson & Shaka King e Kenny Lucas & Keith Lucas). Daniel Kaluuya ha già vinto il Golden Globe 2021 come miglior attore non protagonista. Ispirato a eventi realmente accaduti, “Judas and the Black Messiah” è diretto da Shaka King, all’esordio con un lungometraggio per una major.