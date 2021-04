Taylor Swift batte un record dei Beatles nella classifica UK

Con la riedizione del suo album “Fearless”, Taylor Swift vola in cima alla classifica degli album più venduti dalla settimana, battendo il famigerato record di ben 3 album primi in classifica contemporaneamente, che fino ad ora era stato dei Beatles

Ha solo 31 anni, ma di strada ne ha già fatta tanta. Taylor Swift aggiunge un altro ambitissimo traguardo al suo enorme parterre di premi. Dopo 10 album in studio e più di 600 premi musicali vinti su oltre un migliaio di candidature, nei giorni scorsi anche la riedizione del suo celebre album del 2008 “Fearless” raggiunge la vetta della classifica UK. Con ben 3 album in prima posizione – “ Fearless (Taylor’s Version)” , “ Folklore ”, “ Evermore ”- Swift batte il record che solo i Beatles prima di lei erano riusciti a raggiungere. La celebre boy band di Liverpool è stata l’unica fin’ora prima nella classifica UK degli album più venduti, con ben 3 progetti contemporaneamente.

Come nasce “Fearless (Taylor’s Version)

“Fearless (Taylor’s Version)” nasce per volontà della stessa cantante, che ha deciso di rieditare ben 6 dei suoi vecchi album, incisi con la sua ex etichetta discografica Big Machine Records. A seguito della sua acquisizione da parte del manager Scooter Brown, Taylor Swift si è detta alquanto tradita e delusa, decidendo di riproporre da sé i suoi famosi album, aggiungendovi però al titolo originale, la dicitura “Taylor’s Version” per sottolineare la produzione indipendente delle registrazioni. I nuovi album conterranno anche diversi inediti, canzoni composte e musicate anni fa, ma rimaste in archivio e mai condivise con il pubblico.

Grazie a “Fearless (Taylor’s Version)”, Swift vola prima in classifica solo a una settimana dal debutto, lo scorso venerdì 9 aprile, raggiungendo i primi posti di “Folklore” ed “Evermore”, gli altri due lavori in studio usciti nel 2020. Per la terza volta in soli 259 giorni, Taylor Swift ha la vetta della classifica. Prima di lei il record è stato solo dei Beatles con i loro album “Help!”, “Rubber Soul” e “Revolver”, che hanno però raggiunto lo stesso primato in 364 giorni.

Il grande successo di Taylor Swift si riconferma supportato non solo dalle vendite fisiche nei negozi di dischi, quanto più dalla grande portata dello stream musicale.