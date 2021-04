"Mr. Perfectly Fine" di Taylor Swift parla di Joe Jonas?

La moglie del celebre cantautore, musicista e attore statunitense ha reagito bene circa i rumors per cui la canzone datata 2008 (ma appena pubblicata dalla cantante) si riferirebbe a quello che è ora suo marito... L'ha postata in una delle sue Stories di Instagram (ricondivisa da Swift), affermando: "Questa non può non essere una hit"

L’affair Mr. Perfectly Fine incomincia a triangolarsi parecchio: la canzone che Taylor Swift aveva scritto nel 2008 (quando stava con Joe Jonas) non era confluita nel disco Fearless ed è stata pubblicata solo ora dalla cantante, come anticipo inedito della nuova edizione dell'album, che uscirà a breve con il titolo di Fearless (Taylor's Version). I rumors vorrebbero quindi il brano dedicato all’allora suo grande amore, quello che però oggi è il marito dell’attrice Sophie Turner...



Per adesso nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sull’argomento, quindi non possiamo sapere se le voci che insinuano che quel Mr. Perfectly Fine sarebbe Joe Jonas sono da ritenersi semplici rumors oppure qualcosa di più. Ciò che è certo è che la moglie del cantante e attore non è affatto gelosa, anzi: Turner ha pubblicato la canzone nelle sue Stories di Instagram, affermando: "Questa non può non essere una hit".



E il suo gesto ha portato alla reazione (altrettanto da "galateo social") di Taylor Swift, la quale ha ri-condiviso la storia della moglie del suo ex, aggiungendo un omaggio al personaggio che lei ha interpretato in Game of Thrones, ovvero Sansa Stark.

“Mi inginocchierò per sempre al cospetto della regina del Nord”, ha scritto la cantante.