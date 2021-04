"Slime Language 2", album della Young Stoner Life Records: tracklist

Di seguito la tracklist completa di “ Slime Language 2 ”. 23 tracce per più di un’ora in compagnia del meglio della scena rap d’oltreoceano. Tante sono infatti le collaborazioni di artisti membri della stessa etichetta, ma anche di ospiti che vi hanno voluto partecipare. Tra questi spiccano sicuramente nomi importanti e pluripremiati del calibro di Drake e Travis Scott , a cui si aggiungono anche numerosi artisti emergenti come Gunna, Lil Keed, Lil Duke, HiDoraah, Strick, Dolly White, Meek Mill, Skepta, Lil Uzi Vert, Kid Cudi, Future, Lil Baby e Big Sean.

L’attitudine di “Slime Language 2”

Il nuovo progetto di Young Thug nasce con un’attitudine e un obiettivo ben preciso. L’idea che ha mosso la Young Stoner Life Records, a richiamare all’azione tutta la crew, è stata quella di realizzare un nuovo disco in cui partecipassero più artisti possibili in ottica di farli conoscere nel panorama internazionale e ampliare indirettamente il loro bacino di ascoltatori, non solo in termini economici, quando più culturali, per la conoscenza profonda di un nuovo mondo e radici musicali. Il bello di “Slime Language 2” e di tutte le produzioni corali di questo tipo, sta nell’ascoltare artisti con un proprio stile e molto diversi tra loro al fine di creare una contaminazione musicale senza precedenti. L’attitudine di “Slime Language 2” è per l’appunto quella di essere un disco leggero, ironico e giocoso, per divertirsi a suon di musica senza scatenare polemiche.