Drake parla (male) di Kylie Jenner e Gigi Hadid in una nuova hit

Drake torna a parlare di Kylie Jenner ed è costretto ad intervenire sui social per scusarsi. Non è mai stata confermata la storia tra i due ma ora si torna a parlare della coppia a causa di una gaffe del rapper canadese durante una live Instagram. Drake ha scelto i social per far ascoltare qualche nuova canzone insieme a Future, ma in uno dei brani apostrofava Kylie Jenner come “side piece”, slang usato per indicare una donna con la quale non si fa sul serio e con la quale si ha una relazione esclusivamente fisica. Nella canzone Drake canta: “Yeah, I'm a hater to society / Real s***, Kylie Jenner that's a side piece / Yeah, I got 20 motherf***in' Kylies” e ci sono riferimenti anche alla modella Gigi Hadid.

Le scuse di Drake a Kylie Jenner

La gaffe è stata subito notata dai fan del rapper canadese e così l’artista è tornato su Instagram per chiarire che si trattava di una vecchia canzone di tre anni fa e che non intendeva offendere i suoi amici Kylie Jenner e il suo ex Travis Scott (le foto più belle della coppia). Nel post visibile sul suo profilo, Drake scrive: “Quella canzone non doveva essere suonata. Si tratta di un pezzo che era trapelato già tre anni fa e che è stato scartato subito dopo”. Ha poi concluso scrivendo: “L’ultima cosa che avrei voluto era quello di svegliarmi questa mattina e scoprire di aver ferito una mia amica”. In seguito alla sua separazione dal fidanzato Travis Scott, il padre della figlia di due anni Stormi, Kylie Jenner era stata accostata a Drake quando è apparsa tra gli invitati per la festa del suo trentatreesimo compleanno. All'epoca un addetto ai lavori aveva dichiarato che tra i due c’è sempre stata attrazione.