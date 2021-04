È morto a 50 anni il rapper DMX, ricoverato al White Plains Hospital dallo scorso 2 aprile dopo essere stato colpito da un attacco cardiaco. L'annuncio è stato dato dalla sua famiglia: “Era un guerriero che ha lottato fino alla fine. La sua musica ha ispirato un numero infinito di persone in tutto il mondo, e la sua eredità durerà in eterno. Vi ringraziamo per l'amore e il supporto che ci state manifestando in questo momento durissimo”.

DMX, il cui vero nome era Earl Simmons, si trovava in stato vegetativo fin dal momento del suo ricovero. Da anni soffriva di dipendenza dalla droga e diverse volte era stato costretto a cancellare i suoi concerti per ricoverarsi in centri di disintossicazione. Diventato popolare sulla scena newyorkese a fine anni Novanta con due album di grande successo come It's Dark and Hell is Hot e ...And Then There Was X, entrambi finiti al numero 1 delle classifiche, aveva inciso sette dischi ed era comparso in numerosi film, ma la sua vita e la sua carriera sono state profondamente segnate da problemi di tossicodipendenza e guai con la legge.