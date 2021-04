Max Gazzè, il testo del nuovo singolo "Considerando"

Uscito nella notte del 16 aprile, “Considerando” è il titolo del secondo singolo estratto dall’album di Max Gazzè “La matematica dei rami”, dopo il brano “Il Farmacista” con cui lo stesso ha festeggiato la sua sesta apparizione nella categoria BIG di Sanremo.

Ascoltando il pezzo, Max Gazzè ci pone irrimediabilmente davanti a una serie di considerazioni sul vivere quotidiano e l’esistenza di ognuno di noi. La riflessione punta su tutte le emozioni, coerenti e incoerenti tra loro, che un essere umano può assaporare durante la sua vita. Tra attimi in cui essere felici e altri in cui lasciarsi andare agli errori, la voglia di arrendersi, ma anche quella di continuare, cercando sempre l’amore e la passione in tutte le cose.