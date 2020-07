Buon Compleanno Max Gazzè, le frasi più belle delle sue canzoni

Compie 53 anni Max Gazzè, tra i primi artisti a ritornare sul palco dopo il lungo lockdown. Il cantautore si è esibito in tre concerti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica prima di proseguire in varie città italiane fino al prossimo mese di settembre. Max Gazzè ha voluto dare un suo contributo concreto al settore portando in tour tutto il suo staff e la band storica al completo. Tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo. Gli appuntamenti dal vivo hanno portato Max Gazzè a rimandare di un paio di mesi le registrazioni del nuovo album, un segno dell’importanza che il cantautore ha sempre dato alla sua dimensione live.

Nato a Roma e di origini siciliane, Max Gazzè ha vissuto a Bruxelles per molti anni. Il suo primo impatto con la musica è con il gruppo 4 Play 4 dove per cinque anni è bassista, arrangiatore e coautore. Nel 1991 inizia la sua carriera da solista e collabora con Frankie hi-nrg mc, Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Il primo album arriva nel 1996 e si fa subito notare per l’originalità dei testi ottenendo un buon riscontro. Con “Cara Valentina” e “Vento d’Estate”, insieme a Niccolò Fabi, raggiunge il successo che alimenta poi negli anni grazie a brani come “Una musica può fare”, “Il timido ubriaco”, “Mentre dormi” (David di Donatello per la miglior canzone originale), “La vita com’è” e “Mille volte ancora”. Per conoscere meglio Max Gazzè e celebrare il suo compleanno, ecco le frasi più belle delle sue canzoni.

MENTRE DORMI (2010)

Tu che sei nei miei giorni

Certezza, emozione

Nell'incanto di tutti i silenzi

Che gridano vita

Sei il canto che libera gioia

Sei il rifugio, la passione

Con speranza e devozione

Io ti vado a celebrare

Come un prete sull'altare

VENTO D’ESTATE (1999)

Ho lasciato scappar via l'amore

L'ho incontrato dopo poche ore

È tornato senza mai un lamento

È cambiato come cambia il vento

IL TIMIDO UBRIACO (2000)

Rido

Facendo del mio riso vile nido

Cercandomi parole dentro al cuore

D'amore

Potranno mai le mie parole esserti da rosa

Sposa

L’UOMO PIU’ FURBO (2000)

L'uomo più furbo del mondo

Conquistatore instancabile e attento

Ha avuto donne di tutti i paesi

Donne che aspettano il ritorno

L'unica donna che ha tanto amato

Gli ha voltato lo sguardo

Un incontro all'ultimo bacio

Con lei non poteva rifarlo

Negli occhi di tutte le donne del mondo

Quando le accarezza

Cerca lei

Che non vuole più l'uomo più furbo

TI SEMBRA NORMALE (2015)

Ti sembra normale

Che resti sveglio a corteggiarti per ore

E tu non provi affatto a considerare

Che sarei degno di uno sguardo

Un contatto distratto

Mi sento inadatto e banale

L’AMORE NON ESISTE (2014)

L’amore non ha casa non ha un’orbita terrestre

non risponde ai più banali meccanismi tra le forze

è un assetto societario in conflitto di interesse

l’amore non esiste

ma esistiamo io e te

e la nostra ribellione alla statistica

un abbraccio per proteggerci dal vento

l’illusione di competere col tempo