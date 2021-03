Max Gazzè, il nuovo album è "La matematica dei rami": info e tracklist

“ La matematica dei rami” , il nuovo album di Max Gazzè ( FOTO ) arriverà nei negozi fisici e digitali il prossimo 9 aprile. Sui suoi social l’artista, oltre alla data d’uscita, ha rivelato anche la tracklist e la cover del suo nuovo lavoro in studio: il disco conterrà dieci brani, nove inediti e una cover, e sarà ispirato alle tesi di Leonardo Da Vinci. Presenti anche “ Il farmacista ”, il brano portato sul palco di Sanremo 2021 e la cover dei CSI del brano “Del mondo”, portata sempre all’Ariston nella serata delle cover, assieme a Daniele Silvestri e la Magical Mystery Band.

Max Gazzè, dagli esordi a “La matematica dei rami”

approfondimento

L’album “La matematica dei rami” arriva dopo la sesta partecipazione al Festival di Sanremo ed è l’undicesimo Il successo per Max Gazzè è arrivato nel 1997 con “Cara Valentina” uno dei brani più rappresentativi dell’arte del cantautore romano. Tra i cantautori più prolifici e sperimentali del nostro panorama musicale, ha esplorato i generi più disparati, dall’elettronica al rock, passando per la lirica e il cantautorato. Nel corso del suo percorso artistico spiccano brani come: “Il timido ubriaco”, “Favola di Adamo ed Eva”, “Mentre dormi”, “Il solito sesso”, “Sotto casa”, “I tuoi maledettissimi impegni”.

Max Gazzè ha parlato dell’album “La matematica dei rami”: “Rubando la tesi di Leonardo Da Vinci: come l’albero sembra seguire un andamento caotico nella crescita dei suoi rami per resistere al vento, così anche noi nell’apparente casualità delle nostre interazioni, dei nostri diversi suoni, delle diverse intenzioni, abbiamo trovato una forza tenace e antica, un’elastica ed armonica resistenza di cui andiamo fieri”.

“La matematica dei rami” è nato grazie all’aiuto della Magical Mistery Band; gruppo formato da amici e colleghi di Max Gazzè tra cui: Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele Tortora. Tutti musicisti molti noti nel panorama musicale nazionale che hanno più volte condiviso il palco e lo studio di registrazione con il cantautore romano.