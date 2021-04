Max Gazzè e Daniele Silvestri: Quest'estate riprenderemo a fare i live

Max Gazzè e Daniele Silvestri sono preoccupati per le sorti di tutti i lavoratori della musica e dello spettacolo a causa della pandemia di Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Come riporta Huffington Post, i due, in occasione della presentazione del nuovo album di Gazzè, si sono dimostrati critici riguardo alle mosse del ministro della cultura Dario Franceschini: “Non è più tempo per tavoli e strategie. Bisogna agire e basta”.

Le parole di Max Gazzè e Daniele Silvestri sulla riapertura dei concerti

“Sono stufo di questa situazione” ha dichiarato Max Gazzè, “Quest’estate riprenderò personalmente con tutto lo staff di tecnici e maestranze al completo”. Il cantautore e compositore romano, non rifiuta di lanciare un forte invito ai colleghi musicisti e cantanti “Invito tutti quelli che ancora non hanno organizzato i concerti a farlo per tempo. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’anno del Covid e pure l’anno delle varianti del Covid. C’è bisogno di ripartire per evitare la pandemia economica”.

Allo stesso modo, Daniele Silvestri, che suonerà con Max Gazzè come componente misterioso della Magical Mystery Band, si è espresso dichiarando che l’estate scorsa, grazie a un’iniziativa simile condotta da Francesco Barbaro, diverse famiglie, con membri dipendenti del mondo dello spettacolo, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. “La scorsa estate gli spettacoli dal vivo, non solo concerti, hanno coinvolto 200mila persone e c’è stato un solo caso di positività. E questo forse poteva farci organizzare qualcosa anche al chiuso quest’inverno. Non voglio polemizzare, ma mi aspetto che come minimo si riparta da quanto fatto l’estate scorsa”, ha detto Silvestri, ribandendo ancora una volta come sia importante la ripartenza degli spettacoli dal vivo, per non far lentamente scomparire un intero settore che ogni anno genera un gran numero di posti di lavoro, ma anche di entrate economiche alla nazione.