Colapesce e Dimartino in concerto, le date per l'estate 2021

Dopo il grande successo della loro “Musica leggerissima”, da più di un mese in cima alle classifiche, e il sold out lampo del concerto al Teatro Antico di Taormina, Colapesce e Dimartino presentano tutte le date del loro tour estivo nel 2021

Colapesce e Dimartino sono la coppia dell’anno. Lorenzo Urciullo e Antonio Dimartino hanno convinto tutti con la loro “ Musica leggerissima ” allo scorso Festival di Sanremo . Una canzone dal sound fresco e leggerissimo proprio come il suo titolo, ma con un significato comunque importante, capace di far cantare e ballare anche generazioni diverse tra loro. Grazie ai due cantautori originari di Palermo, un piccolo pezzo della musica underground italiana conquista tutte le radio e i maggiori palchi di Italia. Ecco tutte le date del prossimo tour estivo di Colapesce e Dimartino, dedicato al loro ultimo album “ I mortali² ”.

Le date del tour di Colapesce e Dimartino

Dopo il sold-out lampo (ci sono volute poco più di sei ore) del loro concerto evento nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina, in programma per il prossimo 28 agosto, Colapesce e Dimartino, hanno comunicato ai fan, attraverso i loro canali social, tutte le date del tour. Si partirà venerdì 9 luglio 2021 dal Festival dei Due Mondi di Spoleto, per arrivare al No Sound Fest di Servigliano il 4 settembre.

Ecco tutte le date:

9 luglio 2021 - FESTIVAL DEI DUE MONDI - Spoleto (PG)

10 luglio 2021 - ARENA DELLA REGINA - Cattolica (RN)

16 luglio 2021 - LUCE MUSIC FESTIVAL - Bitonto (BA)

26 luglio 2021 - CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – Roma (RM)

31 luglio 2021 - PARCO DEI SUONI - Riola Sardo (OR)

28 agosto 2021 - TEATRO ANTICO DI TAORMINA – Taormina (ME)

3 settembre - SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO - Prato (PO)

4 settembre - NO SOUND FEST - Servigliano (FM)

Come comunicato dagli organizzatori, tutti i concerti si terranno in assoluta sicurezza, nel più totale rispetto dei protocolli e delle normative vigenti in fatto di lotta al Coronavirus.