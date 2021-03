Colapesce e Dimartino, arriva il podcast sul loro Sanremo

Il fenomeno della “Colapesce-Dimartino Mania” è inarrestabile e, tra meme e citazioni di ogni tipo sui social, i due cantautori arrivano in rete con quello che definiscono un “audio-documentario” ambientato a Sanremo durante i giorni della kermesse musicale. In cinque episodi, esce lunedì 29 marzo

Colapesce e Dimartino ormai sono sulla bocca di tutti, sulle bacheche (social) di chiunque e anche, soprattutto, nelle orecchie di chicchessia. Se per ora il senso dell’udito è dominato dalla loro Musica leggerissima (e, oltre all’udito, pure il senso dell’ironia è titillato non poco da quel brano), a partire da lunedì prossimo li ascolteremo anche in una nuova veste.



Il 29 marzo uscirà infatti Big, un podcast che i due cantautori siciliani definiscono sui loro social network “un audio-documentario del nostro Sanremo”.



In cinque episodi, il podcast narrerà l'avventura sanremese dei due eroi di questa edizione del Festival, i "Super Colapesce e Dimartino", quarti classificati al Festival 2021 ma vincitori morali (e commerciali) di quest'anno. A oggi, infatti, la loro canzone Musica leggerissima è quella che ha registrato il maggior successo, in cima a tutte le classifiche di qualsiasi piattaforma.