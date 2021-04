Emis Killa e Jake La Furia: concerto di Milano e Roma rimandati

I due cantanti hanno da poche ore comunicato sui loro profili social che, le date fissate per il mini tour “L’Apocalisse” saranno rimandate all’autunno del 2021, a causa della pandemia in corso

I ticket per partecipare all’evento sono disponibili su VivoConcerti , mentre quelli già acquistati restano comunque validi per le nuove date.

Rivedremo quindi i due cantanti, insieme, sul palco del Fabrique di Milano e dell’ Atlantico di Roma , nel mese di novembre. Ecco il calendario aggiornato e comprensivo dei nuovi concerti aggiunti per un doppio appuntamento in entrambe le città.

Nonostante il posticipo dell’evento, fissato inizialmente per il mese di maggio 2021, Emis Killa e Jake La Furia hanno comunque voluto mantenere le loro esibizioni per le date live, prodotte da Vivo Concerti e dedicate al successo del loro primo disco insieme, " 17 ", con anche il suo repack " 17 – Dark Edition " che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/Gfk degli album più venduti.

Quale sarà il tema del concerto

Come si legge sul comunicato stampa condiviso dai cantanti e organizzatori: “In occasione delle due date live, Emis Killa e Jake La Furia porteranno sul palco i brani contenuti nell'album di inediti "17" e nel repack "17 – Dark Edition", così come il singolo che ha anticipato l'intero progetto, "Malandrino", oltre ad alcune delle canzoni più apprezzate dei due artisti e alle collaborazioni reciproche in tracce di successo come "Di tutti i colori", "Non è facile", "Fuoco e Benzina”.

Ciò che si aspettano i fan è di vedere sul palco anche i diversi collaboratori, tra cantanti e producer, che hanno condiviso le tracce dei due dischi. In "17 – Dark Edition", sono infatti presenti diversi brani inediti con i featuring di artisti “vecchi” e nuovi della scena rap e trap italiana. Tra questi Geolier, Ernia e Rkomi, Speranza e Not Good & Inamos.

Dopo oltre 15 anni di carriera nel mondo hip hop italiano, che li ha letteralmente consacrati, Emis Killa e Jake La Furia (ex Club Dogo) celebrano il loro lungo e sincero rapporto di amicizia unendosi nel progetto discografico "17", dove fanno da partecipe una commistione tecniche, stile e flow molto diversi tra loro.