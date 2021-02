Emis Killa e Jake La Furia, la tracklist dell'album "17 Dark Edition"

“17” torna in una nuova edizione “Dark” con cinque brani inediti e due remix per un totale di 24 brani

“17” è nato dalla collaborazione tra Emis Killa e Jake La Furia, che dopo oltre 15 anni di carriera hanno deciso di celebrare il sound che ha reso il Rap uno dei generi più in voga. I due artisti, legati da un forte rapporto di amicizia hanno deciso di unire le forze e lo stile per dare vita a un disco che ha trovato rapidamente un grande consenso tra gli appassionati del genere.

In questa riedizione troviamo, oltre ai diciassette brani del disco originale, altre cinque tracce inedite con i featuring di Geolier, Ernia e Rkomi e due remix con la partecipazione di Speranza e Not Good & Inamos.

Certificato disco di platino, “17” è rimasto in classifica al primo posto per le due settimane consecutive alla sua uscita. Il repack “Dark Edition” nasce per regalare ai fan una nuova esperienza d’ascolto con altri cinque inediti e due remix della precedente edizione del disco.

Emis Killa e Jake la Furia, due icone del rap a confronto.

approfondimento

Emis Killa e Jake La Furia sempre al primo posto in Italia

Parlando della collaborazione con Jake la Furia, Emis Killa ha detto: “Siamo amici, innanzitutto. Vedo Jake un po’ come uno dei padri del rap italiano, mentre io mi sento un fratello maggiore per chi è venuto dopo di me. Sono esploso presto, ho iniziato da giovanissimo e ho bruciato, credo meritatamente, le tappe, ma mi accorgo che comunque guardano a me e a Jake in maniera diversa. Io sono uno di loro, Jake quello che ha insegnato il mestiere a tutti, me compreso”.

“17” e “17 Dark Edition” è un’opera realizzata a quattro mani da due artisti legati da una stima profonda e reciproca. Non stupisce quindi che nuove e vecchie leve del rap abbiano voluto dare il loro contributo nella realizzazione di questo progetto che cerca di riportare il rap alle sonorità delle origini, poco mainstream e dal forte impatto.

“17 Dark Edition” sarà disponibile dal 26 febbraio 2021 e promette grandi sorprese per i fan che avranno ulteriori sette buone ragioni per ascoltare questo disco.