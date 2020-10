Emis Killa e Jake La Furia sempre al primo posto in Italia

Jake La Furia: "Grazie a tutti voi, essere primi in classifica per due settimane di fila va ben oltre le mie aspettative"

Jake La Furia: “Grazie a tutti voi”

17 è il titolo del progetto discografico che ha unito due delle figure di maggior spicco nella scena rap, il disco ha immediatamente ottenuto straordinari consensi da parte della critica e dei fan che hanno apprezzato la voglia di sperimentazione dei due artisti.

L'album ha fatto il suo debutto sul mercato conquistando il primo posto della classifica FIMI, risultato ottenuto anche nella seconda settimana, come comunicato da Jake La Furia sul suo profilo Instagram: “And still… Grazie a tutti voi, essere primi in classifica per due settimane di fila va ben oltre le mie aspettative. Continuate ad ascoltare 17, le date live a Milano e Roma sono aperte, il link per i biglietti lo trovate nelle storie in evidenza”.