Emis Killa e Jake La Furia, due concerti nel 2021: info e date

Nei due concerti, Emis Killa e Jake La Furia porteranno sul palco i brani contenuti nell’album di inediti “17”. A cominciare dal singolo “ Malandrino ” e “Medaglia” attualmente in rotazione radiofonica. Spazio anche alle tantissime collaborazioni presenti nell’album e ai successi della loro carriera come “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e tanti altri.

Due le date in programma per il 2021, ecco il calendario con i dettagli per i biglietti:

Dopo aver debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, Emis Killa e Jake La Furia hanno annunciato due date live nel 2021 , prodotte da Vivo Concerti. I due artisti porteranno sul palco le canzoni di “ 17 ”, il loro primo disco insieme e si esibiranno a Milano, venerdì 21 maggio 2021, al Fabrique e a Roma, sabato 29 maggio, all’Atlantico. Grande il riscontro ottenuto dal progetto artistico dei due rapper con 8 brani posizionati nella Top 10 di Spotify nelle prime 24 ore dall’uscita. Attualmente 15 brani sono stabili nella Top 50. Legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, Emis Killa e Jake La Furia hanno scelto di celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.

Il progetto “17” e le collaborazioni presenti nell’album

“17” vede la presenza di artisti del calibro di Lazza, Salmo, Fabri Fibra, Massimo Pericolo e Tedua. Diciassette le tracce presenti, la cover del disco vede invece i due cantanti in sella a dei cavalli e sullo sfondo compare una città in macerie, con tanto di fungo atomico al centro dell’immagine. Come dichiarato a Sky TG24, i due artisti si sono entrambi tatuati sul volto il numero “17” perché “è per i nostri figli. Sono tutti nati il 17 ed è un numero ricorrente”. Emis Killa ha sottolineato che “Francis Turatello, di cui parliamo in un pezzo, è nato il giorno in cui è nata mia figlia”. Ecco la tracklist di “17”: