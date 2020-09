Emis Killa e Jake La Furia, la tracklist del nuovo album

Il numero che dà il titolo all’album non è casuale: sono infatti 17 le tracce presenti all’interno dell’opera. Ci sono anche cinque featuring : “No Insta” e “Gli amici miei” con Lazza, “Sparami” con Salmo e Fabri Fibra, “L’ultima volta” con Massimo Pericolo, “Cowboy” con Tedua. Emis Killa ha realizzato quattro album (l’ultimo è “Supereroe” del 2018) e nel 2020 ha partecipato come artista ospite al singolo “Rosa naturale” di Roshelle. Jake La Furia ha pubblicato due dischi da solita (l’ultimo è “Fuori da qui” del 2016) oltre ai sette con i Club Dogo e ai tre con la Dogo Gang.

Emis Killa e Jake La Furia tornano a lavorare insieme e, dopo aver rilasciato lo scorso 17 luglio il loro primo singolo in collaborazione “Malandrino” , hanno comunicato la data ufficiale di uscita del loro primo album di coppia. Si intitola “17” e sarà disponibile da venerdì 18 settembre . Il progetto discografico di Sony Music unisce un noto esponente dell’hip-hop milanese e un artista molto amato degli ultimi anni. È stata svelata anche la cover del disco, dove i due cantanti sono in sella a dei cavalli e sullo sfondo compare una città in macerie, con tanto di fungo atomico al centro dell’immagine.

LA TRACKLIST DELL’ALBUM “17”

Broken Language Malandrino No Insta (feat. Lazza) Renè & Francis Amore tossico 666 Sparami (feat. Salmo e Fabri Fibra) Lontano da me Maleducato L’ultima volta (feat. Massimo Pericolo) La mia prigione Toro Loco Gli amici miei (feat. Lazza) Medaglia Il seme del male Cowboy (feat. Tedua) Quello che non ho

I COMMENTI DI EMIS KILLA SUI FEATURING DEL NUOVO ALBUM

Emis Killa ha speso parole di ammirazione per gli artisti con cui ha realizzato i featuring di questo album. Su Lazza: “Se di solito ho bisogno di qualche ascolto prima di cogliere delle sfumature vincenti in un artista, con Lazza fu amore a prima vista. Lo presi subito come un fratello più piccolo, di quelli con la fame e la voglia di crescere in fretta, e sarà per questo che l’ho sentito migliorare a vista d’occhio, sommerso dai provini che ogni giorno mi mandava. Ora è quello che io già anni fa avevo capito sarebbe diventato: uno dei migliori rapper di sempre”.

Su Fabri Fibra: “Fibra è stato uno dei primi rapper che ho ascoltato. A dirla tutta, il primo pezzo di rap italiano che abbia mai sentito vedeva una sua partecipazione, quindi per certi versi è stato proprio il primo. Grazie a lui ho capito che col rap si poteva dire davvero qualsiasi cosa, senza filtri e senza censure”. Su Massimo Pericolo: “Quando ho sentito “7 miliardi” la prima volta ho respirato lo stesso animo di provincia che un po’ mi caratterizzava agli inizi della mia carriera. Quell’animo per me è sinonimo di genuinità. Ale è un bravo ragazzo, di quelli che hanno bisogno di questa roba per stare con la testa lontana dalle angosce”.