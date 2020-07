Emis Killa e Jake La Furia, arriva l'album "17": data e info

Dopo le canzoni “Di tutti i colori”, “Non è facile” e “Fuoco e Benzina”, Emis Killa (FOTO) e Jake La Furia tornano a collaborare. Questa volta però i due rapper sono pronti a pubblicare il loro primo album insieme. I primi indizi sono apparsi qualche giorno fa a Milano con l’affissione di manifesti con la sola scritta venerdì 17, ore 17, e il logo Sony Music. Poi l’ufficialità sui social con l’annuncio da parte di entrambi gli artisti dell’album “17”, in arrivo a settembre e anticipato dal singolo “Malandrino”, in uscita il 24 luglio. Emis Killa e Jake La Furia hanno pubblicato un lungo post sui social per spiegare la stima reciproca alla base della loro amicizia.

Emis Killa racconta la sua ammirazione per Jake La Furia

Emis Killa ha scelto una foto in bianco e nero che lo immortala con il collega. Entrambi sono di profilo ed è possibile notare come entrambi abbiano tatuato sul viso il numero 17. Nel lungo post che fa da didascalia alla foto, Emis Killa ha spiegato il suo rapporto con Jake La Furia: “Quando mi avvicinai al rap italiano ero solo un ragazzino, pieno di conflitti interiori, di sogni, e di talento, anche se allora non lo sapevo ancora. I rapper che ascoltavo a quei tempi erano per me dei fratelli maggiori, chi più chi meno mi ha insegnato qualcosa, direttamente o no, nella musica e nella vita. Tra tutti però, Jake è quello che più mi motivò a provarci”. Emis Killa sottolinea come Jake la Furia “era, ed è, il mio metro di paragone per migliorarmi. Jake è il rapper preferito dei tuoi rapper preferiti. Jake ha scritto le strofe più belle che io possa ricordare in diciassette anni di sta roba. Jake è Milano”. Infine sottolinea come abbia sempre vissuto la sua musica da fan nonostante la lunga amicizia. E ora corona il sogno di poter scrivere un intero album insieme.