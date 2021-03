Ensi feat. Emis Killa, il nuovo singolo è "Benzina"

La canzone vede la mano artistica del producer Garelli e, come ha dichiatato lo stesso Ensi, “è una sorta di spin-off di Oggi”, l’album pubblicato a ottobre 2020. Il nuovo brano andrà di certo a integrare il ricco parterre di collaborazioni già presenti nell’album che vede molti nomi di producer e rapper emergenti che ne hanno curato le tracce (333Mob, Kanesh, Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Dani Faiv, Gemitaiz, Giaime e Strage).

Chi è Ensi

Ensi altro non è che lo pseudonimo di Jari Ivan Vella, rapper italiano del 1985 che, nel corso degli anni, ha saputo imporsi sulla scena nazionale. Torinese, il suo pezzo forte è sempre stato il freestyle e non ha mai amato lo stile mainstream. Non è infatti una cosa abituale vederlo in cima alle classifiche, ma ciò non esclude il suo essere uno dei talenti migliori della sua generazione.

Già negli anni 2000, poco più che ragazzino, partecipa a numerose battle di freestyle (in cui incontrerà anche Emis Killa) e fonda con il fratello Raige e l’amico Rayden il collettivo OneMic con cui pubblica il suo primo album “Sotto la cintura”.

Nel 2008 inizia la sua carriera da solista pubblicando solo il primo tra tanti album, dal titolo “Vendetta”.

“Benzina” è la naturale evoluzione dell’artista

Il nuovo singolo “Benzina”, in uscita venerdì 5 marzo 2021 andrà ad arricchire la tracklist già presente dell’ultimo lavoro in studio di Ensi, intitolato “Oggi”, a cui il cantante ha interamente lavorato durante la quarantena e che ha pubblicato lo scorso venerdì 23 ottobre.

Ecco le tracce già presenti nell’album:

090320 – prod. Kanesh CLAMO (feat. Dani Faiv) – prod. Strage MARI (feat Giaime) – prod. Andry The Hitmaker SPECIALIST NON SEI DI QUA – prod. 333 MOB GIU LE STELLE – prod. Chris Nolan

Si tratta di un ritorno in grande stile per i due vecchi amici e colleghi e, grazie alla grinta del loro flow e al sound fresco e giovanile firmato Garelli, si prospetta un concentrato di parole che sarà come della vera e propria “benzina sul fuoco”, la stessa a cui allude il titolo.