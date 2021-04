Donatella Rettore, annunciato un tour teatrale

Rettore Rockopera, al via a ottobre

approfondimento

Poche ore fa Donatella Rettore ha annunciato l’arrivo di un tour teatrale che prenderà avvio nel mese di ottobre di quest’anno. La notizia è stata rilanciata dall’artista sul profilo Instagram che vanta più di quarantamila follower che ogni giorno seguono la sua vita tra progetti discografici e impegni lavorativi.

Rettore Rockopera è il titolo della serie dei concerti teatrali che vedrà l’artista protagonista da ottobre all’aprile del 2022, non sono stati rivelati al momento ulteriori dettagli a riguardo. Non resta che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.