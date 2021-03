Willie Peyote annuncia tour estivo e riprogramma date dei concerti

Lo ha comunicato direttamente il cantante sul suo profilo Instagram: le date del tour previste inizialmente per marzo 2020, poi spostate al 2021, sono di nuovo rimandate al 2022 . Il tour nei principali club italiani è previsto in partenza per il 2 febbraio 2022 all’Atlantico di Roma , per poi concludersi con una grande festa finale all’ Alcatraz di Milano il 9 febbraio 2022 . Ecco tutti i nuovi concerti nel dettaglio:

Le parole del cantante ai suoi fan

Inutile dire quanto Willie Peyote si sia mostrato dispiaciuto con i suoi fan su Instagram. Questo il messaggio: “Come purtroppo in molti si aspettavano, ci vediamo costretti dalla situazione a spostare nuovamente le date previste per Aprile. Non sto a dirvi quanto mi faccia male e immagino ne faccia anche a voi. I biglietti in vostro possesso restano ovviamente validi per le nuove date corrispondenti”. Poi l’annuncio a sorpresa “Però c'è un PERÒ: stiamo lavorando alacremente per mettere in piedi un tour questa estate, all'aperto, nel rispetto delle norme che verranno stabilite dal governo e per poterci finalmente incontrare di nuovo seppur coi limiti che questo periodo ci impone”.

Già fissato quindi il concerto estivo del 23 luglio all’Arena Campo Marte di Brescia, dove resteranno validi i biglietti già acquistati per le date del 17 aprile 2021 (Brixia Forum) e del 9 luglio 2021 (Piazza della Loggia).