Grammy Awards 2021, ecco dove e a che ora vederli in Italia

I Grammy Awards , giunti alla loro 63esima edizione , andranno in onda domenica 14 marzo in una veste del tutto inusuale. Per la prima volta a distanza e in digitale (lo stesso è successo per gli Emmy Awards, Golden Globes e Critics Choice Awards), la manifestazione si terrà senza pubblico . Nella storica arena dello Staples Center di Los Angeles ci saranno infatti solamente il comico Trevor Noah , al timone della conduzione, e pochi altri cantanti che offriranno esibizioni live.

Quando e dove vedere la cerimonia in Italia

Mentre in America, la cerimonia sarà integralmente fruibile in streaming sul canale CBS All Access, in Italia non è ancora prevista una diretta live. Per seguire i Grammy Awards in contemporanea alla messa in onda americana, non resta che collegarsi al servizio streaming indicato, alle ore 2 italiane di lunedì 15 marzo (a Los Angeles le 17 di domenica 14 marzo). Si può comunque seguire la cerimonia e restare aggiornati con le premiazioni, tramite i profili social della Recording Academy. L’emittente ha infatti promesso la condivisione di video in tempo reale, ma anche pillole dal red carpet e dal back stage, così come interviste dirette e press room per gli ospiti in studio.