Mi Ami Festival rimandato, ecco le nuove date

La sedicesima edizione dell’evento si terrà il 17, 18 e 19 settembre 2021, gli abbonamenti già acquistati rimarranno validi per le nuove date

Poche ore fa l’organizzazione del MI AMI Festival ha annunciato la decisione di posticipare le date dell’evento previsto per la primavera di quest’anno.

Nelle scorse ore un altro atteso appuntamento musicale è andato incontro a uno slittamento, stiamo ovviamente parlando dei MI AMI Festival. Infatti, la sedicesima edizione dell’evento avrebbe dovuto intrattenere il pubblico nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio, tuttavia l’organizzazione ha optato per un invio.

Nel corso degli ultimi mesi tantissimi eventi hanno dovuto rimandare produzioni e manifestazioni, dall’Eurovision Song Contest che ha posticipato di un anno la sessantacinquesima edizione prevista per il 2020 ai Grammy Awards 2021 che hanno riprogrammato la sessantatreesima edizione per domenica 14 marzo.

MI AMI FESTIVAL: le nuove date e i biglietti già acquistati

approfondimento

Noir in Festival 2021, il programma della 30ª edizione

L’account Instagram dell’evento ha comunicato la decisione di rimanere l’edizione di quest’anno al mese di settembre, più precisamente per le date 17, 18 e 19 settembre 2021, come riportato anche sul sito ufficiale della manifestazione che ha anche annunciato che gli abbonamenti già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

L’organizzazione del MI AMI Festival ha chiuso il messaggio con una citazione di Walt Whitman nella speranza di poter riabbracciare il suo pubblico tra pochi mesi.