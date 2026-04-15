Una Noche con Sergio Bernal, la nuova tournée in Italia

Il danzatore madrileno, che è contemporaneamente bailaor di flamenco e bailarín classico, torna con la sua compagnia nello spettacolo, prodotto da Daniele Cipriani Entertainment, con cui ha già incantato il pubblico italiano. Dopo il Teatro Alfieri di Torino, sarà al Teatro Valentino Garavani di Voghera il 16 aprile, poi al Comunale di Carpi e a Ferrara

Quattro imperdibili occasioni per i suoi tanti fan di vedere lo spettacolo, firmato dal danzatore stesso insieme a Ricardo Cue (co-direttore artistico della compagnia), che ha già spopolato in altre città italiane; e un pretesto per Bernal di ritornare in Italia che è ormai la sua seconda patria: « Danzo spesso in Italia, mi sento a casa mia da voi», è solito ripetere.

Considerato erede di Antonio Gades e Joaquín Cortés, oltre a essere popolarissimo in patria, Sergio Bernal è una stella mondiale, acclamato anche oltreoceano (da New York a Los Angeles) e in Francia dove pochi mesi fa, il pubblico parigino lo ha accolto con adorazione.

Gli spettacoli della Sergio Bernal Dance Company, visionari racconti per quadri - vertiginosi assolo, passi a due e a tre - in cui si fondono diversi stili, raccontano le mille sfaccettature di Sergio Bernal. Caso quasi unico nell'universo della danza, bailaor di flamenco e bailarín classico, di lui si può dire che incarni al contempo i quattro elementi: il fuoco e la terra, che caratterizzano il vigore primordiale della danza iberica, insieme all'aria e l'acqua, ossia l'impalpabilità e la fluidità del balletto classico. Negli spettacoli della Sergio Bernal Dance Company si avverte il forte richiamo della terra dei bailaores, che sembrano volerla penetrare con il loro zapateo, ma anche il desiderio di spiccare il volo verso il cielo dei bailarínes. Ed è in uno spazio indefinibile, posto tra cielo e terra, ricca di interessanti contaminazioni tra diversi stili di danza, che Sergio Bernal, flessuoso come un gatto, scattante come una pantera, esile, magnetico e possente, trova la sua originalissima dimensione.

Insieme a Miriam Mendoza e a Carlos Romero, apprezzati protagonisti sulla scena spagnola, Sergio Bernal offrirà tutte le declinazioni della danza iberica, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne, con momenti in cui si avverte il profumo inconfondibile del balletto classico. Presenti in scena anche il chitarrista Victor Marquez, il percussionista Javier Valdunciel e la cantaora Paz de Manuel.