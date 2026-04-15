Bellaria Film Festival 2026, premio a Covi e Frimmel e film d’apertura

Il Bellaria Film Festival torna dal 6 al 10 maggio 2026 con la sua 44ª edizione e svela le prime anticipazioni: il “Premio Speciale BFF – I film che liberano la testa” va a Tizza Covi e Rainer Frimmel, autori del film d’apertura The Loneliest Man in Town. Il tema scelto, “Senti questo battito?”, attraversa un programma che riflette sul ruolo degli artisti e sulla capacità del cinema di immaginare nuove comunità e nuove forme di resistenza

Un gesto minimo e continuo, che diventa metafora di resistenza, di empatia, di movimento. Il cinema, in questa prospettiva, si conferma spazio collettivo capace di aprire varchi nel reale, di costruire comunità temporanee e immaginare nuovi modi di stare insieme.

“Senti questo battito?” non è solo un claim, ma una vera e propria dichiarazione poetica. Il festival sceglie di interrogarsi sul ruolo degli artisti in un presente attraversato da crisi e trasformazioni, riportando l’attenzione a qualcosa di primario e universale: il battito del cuore.

Il Bellaria Film Festival 2026 inizia a prendere forma e lo fa con un annuncio che è già dichiarazione d’intenti. Dal 6 al 10 maggio, la storica manifestazione dedicata al cinema indipendente italiano ed europeo torna con una nuova edizione organizzata da Approdi, sotto la direzione generale di Sergio Canneto e quella artistica di Daniela Persico.

Il premio a Covi e Frimmel

Il “Premio Speciale BFF – I film che liberano la testa” 2026 va a Tizza Covi e Rainer Frimmel, tra le voci più riconoscibili del cinema indipendente europeo.

Il riconoscimento celebra un percorso coerente e radicale, costruito lontano dalle logiche industriali, ma sempre vicino ai margini del reale e alle sue trasformazioni. Un cinema che osserva, ascolta, restituisce senza filtri, e che negli anni ha trovato spazio nei più importanti festival internazionali.

Tra i loro lavori più noti: La Pivellina, Notes from the Underworld, Vera e Mister Universo, opere capaci di muoversi tra documentario e finzione con uno sguardo profondamente umano.

Il film di apertura: The Loneliest Man in Town

Ad aprire la 44ª edizione sarà The Loneliest Man in Town, il nuovo film firmato dalla coppia, già presentato alla Berlinale 2026 e in arrivo nelle sale italiane con Wanted Cinema.

Il film è un ritratto nostalgico e intimo del bluesman viennese Al Cook, figura controcorrente che ha fatto della libertà artistica una scelta di vita. Ambientato a Vienna, il racconto intercetta un passaggio epocale: quello delle trasformazioni urbane e, soprattutto, delle relazioni umane.

Un cinema libero, necessario

Come sottolinea Daniela Persico, il premio riconosce un cinema “fondato sulla forza delle idee e su un’indipendenza perseguita con ostinazione”. Un cinema povero nei mezzi ma ricchissimo nello sguardo, capace di raccontare il presente fuori da ogni stereotipo.

Ed è forse proprio qui che il Bellaria Film Festival continua a essere necessario: nel ricordare che il cinema, quando rinuncia al rumore, può ancora ascoltare il battito delle cose.

Il programma completo del Bellaria Film Festival sarà annunciato il 17 aprile a Milano.