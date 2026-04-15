Bellaria Film Festival 2026, premio a Covi e Frimmel e film d’apertura

Il Bellaria Film Festival torna dal 6 al 10 maggio 2026 con la sua 44ª edizione e svela le prime anticipazioni: il “Premio Speciale BFF – I film che liberano la testa” va a Tizza Covi e Rainer Frimmel, autori del film d’apertura The Loneliest Man in Town. Il tema scelto, “Senti questo battito?”, attraversa un programma che riflette sul ruolo degli artisti e sulla capacità del cinema di immaginare nuove comunità e nuove forme di resistenza
Bellaria Film Festival 2026, le prime anticipazioni della 44ª edizione
Il Bellaria Film Festival 2026 inizia a prendere forma e lo fa con un annuncio che è già dichiarazione d’intenti. Dal 6 al 10 maggio, la storica manifestazione dedicata al cinema indipendente italiano ed europeo torna con una nuova edizione organizzata da Approdi, sotto la direzione generale di Sergio Canneto e quella artistica di Daniela Persico.
Accanto a loro, per la prima volta, una presenza destinata a lasciare il segno: Romeo Castellucci, coinvolto come Visiting director.
Il tema: “Senti questo battito?”
“Senti questo battito?” non è solo un claim, ma una vera e propria dichiarazione poetica. Il festival sceglie di interrogarsi sul ruolo degli artisti in un presente attraversato da crisi e trasformazioni, riportando l’attenzione a qualcosa di primario e universale: il battito del cuore.
Un gesto minimo e continuo, che diventa metafora di resistenza, di empatia, di movimento. Il cinema, in questa prospettiva, si conferma spazio collettivo capace di aprire varchi nel reale, di costruire comunità temporanee e immaginare nuovi modi di stare insieme.
Questa visione prende forma anche nel manifesto ufficiale firmato da Noemi Varricchio, che attraverso una composizione ispirata alla tecnica risograph mette in scena corpi, gesti e sensazioni, fino a creare una fenditura simbolica: un cuore smeraldo che si apre nella roccia.
Il premio a Covi e Frimmel
Il “Premio Speciale BFF – I film che liberano la testa” 2026 va a Tizza Covi e Rainer Frimmel, tra le voci più riconoscibili del cinema indipendente europeo.
Il riconoscimento celebra un percorso coerente e radicale, costruito lontano dalle logiche industriali, ma sempre vicino ai margini del reale e alle sue trasformazioni. Un cinema che osserva, ascolta, restituisce senza filtri, e che negli anni ha trovato spazio nei più importanti festival internazionali.
Tra i loro lavori più noti: La Pivellina, Notes from the Underworld, Vera e Mister Universo, opere capaci di muoversi tra documentario e finzione con uno sguardo profondamente umano.
Il film di apertura: The Loneliest Man in Town
Ad aprire la 44ª edizione sarà The Loneliest Man in Town, il nuovo film firmato dalla coppia, già presentato alla Berlinale 2026 e in arrivo nelle sale italiane con Wanted Cinema.
Il film è un ritratto nostalgico e intimo del bluesman viennese Al Cook, figura controcorrente che ha fatto della libertà artistica una scelta di vita. Ambientato a Vienna, il racconto intercetta un passaggio epocale: quello delle trasformazioni urbane e, soprattutto, delle relazioni umane.
Un cinema libero, necessario
Come sottolinea Daniela Persico, il premio riconosce un cinema “fondato sulla forza delle idee e su un’indipendenza perseguita con ostinazione”. Un cinema povero nei mezzi ma ricchissimo nello sguardo, capace di raccontare il presente fuori da ogni stereotipo.
Ed è forse proprio qui che il Bellaria Film Festival continua a essere necessario: nel ricordare che il cinema, quando rinuncia al rumore, può ancora ascoltare il battito delle cose.
Il programma completo del Bellaria Film Festival sarà annunciato il 17 aprile a Milano.