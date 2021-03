Mi sono innamorato di te, testo canzone di Gaia a Sanremo 2021

Sanremo 2021, Gaia insieme a Lous and The Yakuza portano sul palco dell'Ariston "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco

Sul palco di Sanremo 2021 per la serata delle cover, sale Gaia con il brano “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Assieme alla cantante salirà sul palco dell’Ariston Lous and The Yakuza. “Mi sono innamorato di te” è stata pubblicata originariamente nell'LP “Luigi Tenco” del 1962. Nel 1964 il brano viene reinciso con l’arrangiamento di Gianpiero Boneschi e viene pubblicato nel 45 giri “Mi sono innamorato di te”/”Angela”.

Parlando della cover, Gaia sui suoi profili ha scritto: “Mi sono innamorato di te. Luigi Tenco con questo brano è riuscito a fare la cosa più̀ difficile al mondo: parlare d'amore con onestà, disillusione, ma alla fine con estrema tenerezza. Perché́ l'amore capita, quando meno ce l'aspettiamo e non sempre quando siamo pronti a riceverlo, ma in fondo, come tutto ciò che arriva inaspettato, ci tocca nel profondo e ci fa evolvere. E come l'amore, altrettanto inaspettato e bellissimo è stato l'incontro con Lous, quasi un colpo di fulmine. Ci vediamo il 4 Marzo sul palco dell'Ariston con la mia Soulsister”.

Lous and The Yakuza inizia la sua carriera nel 2015, quando viene scoperta da Miguel Fernandez grazie ad alcune sue canzoni pubblicate in rete. Da allora un successo dopo l’atro con tre fortunatissimi singoli: “Dilemme”, “Tout est gore” e “Solo” che vanno ad anticipare l’uscita di “Gore”.

Tra gli ultimi lavori troviamo un featuring con Sfera Ebbasta prodotto da Shablo.

L’artista ha molto a cuore l’Italia, per questo quando Gaia le ha chiesto di essere sul paco di Sanremo non ha esitato un momento e ha subito accettato l’invito con entusiasmo. Gaia e Lous and The Yakuza hanno deciso di confrontarsi con un brano storico e con un cantautore tanto complesso quanto elegante come Luigi Tenco. Una bella sfida, insomma, che metterà le due giovani artiste sotto pressione in una delle serate più importanti dell’interno Festival.

Per vedere sul palco insieme queste due artiste non resta che aspettare la serata delle cover e scoprire finalmente l’arrangiamento e le scelte stilistiche che hanno scelto per riscrivere uno dei capolavori della musica italiana contemporanea.