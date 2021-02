Paul McCartney, in arrivo la biografia "The Lyrics"

“The Lyrics: 1965 to the Present”: dagli esordi giovanili fino all’arrivo dei The Beatles e oltre fino ai giorni nostri. La storia di Paul McCartney raccontata dalle sue canzoni

Uscirà a novembre 2021 in contemporanea mondiale “The Lyrics: 1965 to the Present”, la biografia di Sir Paul McCartney . Il libro sarà curato e introdotto del Premio Pulitzer Paul Muldoon , e in Italia sarà edito da Rizzoli . Parlando dell’opera l’ex Beatle ha detto: "Non so quante volte mi è stato chiesto se avrei scritto un'autobiografia, ma non era mai il momento giusto. L'unica cosa che sono sempre riuscito a fare, a casa o in viaggio, è scrivere nuove canzoni. So che, quando si arriva a una certa età, un diario aiuta a rievocare i giorni passati. Ma io non ho mai preso appunti. Quello che mi rimane sono le mie canzoni, centinaia di canzoni che, ho capito, equivalgono a una sorta di diario. In queste canzoni c'è tutto l'arco della mia vita".

Così Paul McCartney racconta il lavoro durato cinque anni di conversazioni e di scrupolosa selezione messo in piedi assieme a Paul Muldoon. Un processo creativo quanto più vicino a un’autobiografia che porta alla luce la figura dell’ex Beatle e lo consacra non solo come musicista ma anche come poeta e letterato.

"Spero che quello che ho scritto mostri ai lettori qualcosa delle mie canzoni e della mia vita che non avevano mai visto prima. Ho provato a dire qualcosa su come nasce la musica, su cosa significa per me e cosa spero possa significare anche per gli altri".

I brani raccontati da Paul McCartney saranno organizzati in ordine alfabetico e il lettore si troverà davanti i testi definitivi delle canzoni e il racconto del momento in cui sono state scritte. Un ricordo lucido e ispirato di tutti i luoghi, le persone e gli avvenimenti che hanno portato l’artista a scrivere alcuni dei brani fondamentali della storia della musica contemporanea. L’opera conterrà anche materiale inedito come fotografie, manoscritti, lettere e ricordi provenienti dall’archivio personale di Paul McCartney.

Paul McCartney l’artista dei Record

approfondimento

Sir Paul McCartney non è solo uno dei nomi più noti della musica contemporanea è anche un artista da Guinness dei primati. Nell’arco della sua lunghissima carriera, infatti, può vantare: 60 dischi d'oro e oltre 100 milioni di singoli venduti. Tra i record dell’cantautore troviamo anche “Yesterday” che ha il record di canzone più eseguita della storia con più di 7 milioni di esecuzioni solamente nelle TV e nelle Radio degli Stati Uniti. Senza dimenticare, poi, che a Paul McCartney vanno associati brani leggendari come “Let it be”, “Hey Jude” e moltissimi altri.

In oltre 60 anni di carriera, si può dire, che l’ex Beatle ha fatto tutto ciò che è umanamente possibile in campo artistico. Da una band che ha cambiato la storia della musica come i The Beatles, fino ad arrivare a una carriera solista che lo ha portato a collaborare con i migliori artisti di tutto il mondo, toccando vette mai raggiunge. Non sorprende quindi, che servano ben 154 canzoni per raccontare tutta l’opera di Paul McCartney che, da quanto afferma egli stesso, non è ancora arrivata al suo epilogo.

L’appuntamento con “The Lyrics: 1965 to the Present” è fissato per novembre prossimo e sarà l’occasione perfetta per comprendere la vita e le opere di una delle ultime leggende della musica contemporanea.