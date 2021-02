Sfera Ebbasta: ecco il video di "Tik Tok rmx"

Per la versione remix del brano, il trapper ha coinvolto anche due tra i talenti più interessanti della scena rap italiana, Paky e Geolier, oltre ovviamente a Marracash e Guè Pequeno Condividi:

Oltre 1 milione di visualizzazioni e primo nelle tendenze di Youtube. In pochi giorni il video di “Tik Tok rmx” di Sfera Ebbasta ha fatto registrare numeri da capogiro, come ormai da tradizione quando si parla del trapper. Dopo il grande successo di “Baby”, ancora in rotazione radiofonica e tra le canzoni più ascoltate in Italia, arriva il remix di “Tik Tok”, brano che fa parte dell’album “Famoso” e che vede la partecipazione di Marracash e Guè Pequeno. Per questa nuova versione si aggiungono anche Paky e Geolier per arricchire ulteriormente uno dei brani più apprezzati dell’ultimo progetto discografico di Sfera Ebbasta. “Tik Tok rmx” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il video di “Tik Tok rmx” approfondimento Sfera Ebbasta, il testo di "Mambo" con Steve Aoki e Sean Paul Insieme al singolo è stato pubblicato anche il video diretto da Late Milk. Tutto il gruppo guidato da Sfera Ebbasta si ritrova nella Torre Velasca di Milano e viene accompagnato da vertiginosi movimenti di telecamera che si alternano alle barre di ogni componente. Sfera Ebbasta, Marracash, Guè Pequeno, Paky e Geolier raccontano storie di ragazzi di strada riuniti dalla musica. Nelle storie Instagram dei giorni precedenti all’uscita del brano, Sfera Ebbasta aveva dichiarato: "Siamo pronti a farla suonare in tutti i quartieri d'Italia". Precedentemente aveva pubblicato delle foto in compagnia di Paky e Geolier che lasciavano presagire l’arrivo di un brano in collaborazione con i due talenti della scena rap. “Tik Tok rmx” è disponibile nella versione digitale di “Famoso” che comprende anche la title track pubblicata il 18 dicembre 2020 e che ha arricchito ulteriormente un progetto che è stato certificato con il doppio disco di platino per le oltre 100 mila copie vendute.