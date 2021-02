Super Bowl, anticipazioni sullo show: tocca a The Weeknd e Miley Cyrus

55^ edizione della finale NFL a Tampa: prima dell'inizio si esibiranno anche H.E.R. e la poetessa Amanda Gorman, mentre l'half-time show sarà affidato al cantante di Blinding Lights. Ci saranno sorprese? Condividi:

La cinquantacinquesima edizione del Super Bowl (che come da tradizione in America viene indicato con i numeri romani, dunque LV Super Bowl), andrà in scena al Raymond James Stadium di Tampa, Florida e vedrà di fronte i Green Bay Packers e i Tampa Bay Buccaneers. Lo show avrà inizio alle 18:30 locali (mezzanotte e mezza in Italia) e per i motivi tristemente noti si svolgerà in un impianto a capienza limitata. La buona notizia è però che non sarà a porte chiuse: saranno presenti 22mila spettatori (meno di un terzo della capienza totale dello stadio, che può ospitare fino a 75mila spettatori), dei quali 7.500 operatori sanitari a cui è stato regalato il biglietto. Lo show sarà trasmesso in diretta dalla NBC (in Italia da DAZN) e in America sarà visibile anche sul canale TikTok della NFL.

approfondimento The Weeknd, le canzoni famose Oltre al lato sportivo, il Super Bowl si distingue sempre per il suo sontuoso contorno spettacolare fatto di grandi show musicali e spot televisivi per cui le aziende arrivano a spendere anche milioni di dollari, in quello che è l'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti. Andiamo con ordine: nel pre-game show si esibiranno Miley Cyrus, H.E.R. e la poetessa Amanda Gorman, che si è rivelata al mondo il mese scorso per la sua commovente performance durante la cerimonia d'insediamento del nuovo presidente USA Joe Biden. L'inno nazionale sarà eseguito dalla star R'n'B Jazmine Sullivan e dal cantante country Eric Church, mentre H.E.R. canterà un altro dei capisaldi del patriottismo a stelle e strisce America The Beautiful.