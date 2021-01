Zayn, pubblicato il backstage del videoclip di Vibez

Zayn Malik: il successo

approfondimento

Nobody Is Listening arriva a oltre due anni di distanza dal precedente Icarus Falls, certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre mezzo milione di copie. Grande successo anche per il disco di debutto come solista Mind of Mine, trainato dal primo singolo estratto Pillowtalk che ha conquistato certificazioni in tutto il mondo, tra queste cinque dischi di platino sul suolo a stelle e strisce, due dischi di platino nel Regno Unito e nel Bel paese.

Tra i singoli più amati della carriera del cantante troviamo Dusk Till Dawn in duetto con Sia, il cui videoclip ufficiale conta più di un miliardo e mezzo di visualizzazioni su YouTube.