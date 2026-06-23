Pippi Calzelunghe torna in una nuova serie tv animata

Il nuovo progetto animato sarà curato, tra gli altri, dal team di produttori di "Paddington". La produzione, che conta oltre cinquanta episodi, inizierà in autunno
Pippi Calzelunghe, icona della letteratura per ragazzi diventata ancora più popolare con i vari adattamenti delle sue avventure sullo schermo torna ad essere al centro di un nuovo progetto seriale, un reboot animato.
I dettagli della produzione, diffusi in esclusiva da Variety, descrivono la serie come una collaborazione tra diversi studi e realtà, inclusa la Astrid Lindgren Company che porta il nome dell'autrice del personaggio.
Lo show sarà targato, tra gli altri, anche Heyday Films, lo studio di David Heyman, Rosie Alison e Rob Silva che ha curato i film di successo della serie Paddington.
Un reboot pensato per il pubblico moderno
La nuova serie basata sulle avventure di Pippi Calzelunge (in originale, Pippi Longstocking) sarà composta da circa 52 episodi lunghi ciascuno 11 minuti. Si tratterà di un prodotto animato in 3D CGI.
Il soggetto è, naturalmente, tratto dalla letteratura di Astrid Lindgren ma l'idea è quella di realizzare un prodotto più moderno, che sia accattivante per il pubblico contemporaneo.
Max Hallén, CEO di Astrid Lindgren Company, consapevole della sfida del mercato, ha dichiarato: “Le storie di Astrid Lindgren continuano a far crescere il loro pubblico in tutto il mondo, raggiungendo nuove generazioni di bambini attraverso mercati, piattaforme e formati”.
La portata del progetto è evidente dai nomi coinvolti.
La nuova serie sarà un prodotto sviluppato da StudioCanal, Heyday Films e Submarine.
Alla sceneggiatura sta lavorando Sara Daddy, che è già scrittrice di altri programmi per bambini.
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Dalla serie al film
La nuova serie televisiva è il primo lavoro basato su Pippi Calzelunghe, che prossimamente farà ritorno anche sul grande schermo in formato lungometraggio.
Il progetto, di ampio respiro, sarà sviluppato dagli stessi professionisti al lavoro sulla serie animata.
L'entusiasmo per il progetto è stato condiviso anche da Anna Marsh, CEO di Studiocanal, che ha lodato la scelta di puntare su Daddy per i copioni.
"Sara Daddy comprende davvero l’incontenibile forza vitale di Pippi, la forza iconica del carattere, l’immaginazione senza limiti e la gioia di vivere”.
Marsh ha continuato sottolineando la forza di Pippi Calzelunghe come icona dell'infanzia e fonte di ispirazione per molte generazioni di persone.
La nuova serie animata intratterrà il pubblico ma principalmente onorerà l’eredità di Astrid Lindgren e il personaggio stesso di Pippi.
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