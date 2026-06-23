Pippi Calzelunghe torna in una nuova serie tv animata

Il nuovo progetto animato sarà curato, tra gli altri, dal team di produttori di "Paddington". La produzione, che conta oltre cinquanta episodi, inizierà in autunno

Pippi Calzelunghe, icona della letteratura per ragazzi diventata ancora più popolare con i vari adattamenti delle sue avventure sullo schermo torna ad essere al centro di un nuovo progetto seriale, un reboot animato.

I dettagli della produzione, diffusi in esclusiva da Variety, descrivono la serie come una collaborazione tra diversi studi e realtà, inclusa la Astrid Lindgren Company che porta il nome dell'autrice del personaggio.

Lo show sarà targato, tra gli altri, anche Heyday Films, lo studio di David Heyman, Rosie Alison e Rob Silva che ha curato i film di successo della serie Paddington.

Un reboot pensato per il pubblico moderno La nuova serie basata sulle avventure di Pippi Calzelunge (in originale, Pippi Longstocking) sarà composta da circa 52 episodi lunghi ciascuno 11 minuti. Si tratterà di un prodotto animato in 3D CGI.

Il soggetto è, naturalmente, tratto dalla letteratura di Astrid Lindgren ma l'idea è quella di realizzare un prodotto più moderno, che sia accattivante per il pubblico contemporaneo.

Max Hallén, CEO di Astrid Lindgren Company, consapevole della sfida del mercato, ha dichiarato: “Le storie di Astrid Lindgren continuano a far crescere il loro pubblico in tutto il mondo, raggiungendo nuove generazioni di bambini attraverso mercati, piattaforme e formati”.

La portata del progetto è evidente dai nomi coinvolti.

La nuova serie sarà un prodotto sviluppato da StudioCanal, Heyday Films e Submarine.

Alla sceneggiatura sta lavorando Sara Daddy, che è già scrittrice di altri programmi per bambini. Vedi anche Pippi Calzelunghe, nel 1970 in onda in Italia la prima puntatata. FOTO