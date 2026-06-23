Provocare, esagerare e ribaltare qualsiasi gerarchia di potere fa parte da sempre del DNA di Baki. L'anime tratto dall'opera di Keisuke Itagaki è noto per il suo approccio estremo, capace di mescolare combattimenti fuori da ogni logica e riferimenti al mondo reale, spesso trasformati in caricature dai toni apertamente provocatori. Le nuove puntate distribuite da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) non fanno eccezione e riportano in primo piano la vena satirica del franchise, scegliendo questa volta come bersaglio una delle figure politiche più riconoscibili del pianeta.

Tra le novità della serie fa infatti la sua comparsa “Tranp”, evidente parodia di Donald Trump. Nonostante si tratti di un'apparizione breve, il personaggio è già diventato uno degli elementi più commentati dai fan, alimentando discussioni e reazioni sui social e confermando ancora una volta la capacità di Baki di far parlare di sé anche al di fuori delle sequenze di combattimento.