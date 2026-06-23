Donald Trump preso di mira da Baki, la serie Netflix sfocia di nuovo nella satira politicaSerie TV
Il franchise conferma la propria inclinazione a bersagliare figure di rilievo globale. Nelle nuove puntate della serie distribuita dalla piattaforma di streaming, infatti, compare una versione caricaturale di Trump, ribattezzata semplicemente “Tranp”, elemento che ha immediatamente alimentato il dibattito tra gli appassionati sui social
Provocare, esagerare e ribaltare qualsiasi gerarchia di potere fa parte da sempre del DNA di Baki. L'anime tratto dall'opera di Keisuke Itagaki è noto per il suo approccio estremo, capace di mescolare combattimenti fuori da ogni logica e riferimenti al mondo reale, spesso trasformati in caricature dai toni apertamente provocatori. Le nuove puntate distribuite da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) non fanno eccezione e riportano in primo piano la vena satirica del franchise, scegliendo questa volta come bersaglio una delle figure politiche più riconoscibili del pianeta.
Tra le novità della serie fa infatti la sua comparsa “Tranp”, evidente parodia di Donald Trump. Nonostante si tratti di un'apparizione breve, il personaggio è già diventato uno degli elementi più commentati dai fan, alimentando discussioni e reazioni sui social e confermando ancora una volta la capacità di Baki di far parlare di sé anche al di fuori delle sequenze di combattimento.
Il debutto di “Tranp” e la scena virale
La sequenza che ha attirato maggiore attenzione mostra “Tranp” nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. All’interno della cornice narrativa costruita da Keisuke Itagaki, il presidente degli Stati Uniti è chiamato a prestare giuramento di fedeltà a Yujiro Hanma, considerato il combattente più potente del mondo.
In un primo momento, il personaggio rifiuta con fermezza. La scena lo presenta deciso a non sottomettersi a un altro uomo, giudicando l’intera cerimonia come umiliante e arrivando a dichiarare l’intenzione di porre fine a quella tradizione in modo definitivo.
Il confronto con Yujiro Hanma
Lo sviluppo della sequenza cambia radicalmente quando “Tranp” si trova al cospetto di Yujiro Hanma. La figura del guerriero, descritta nella serie come una forza quasi naturale e di livello superiore, annulla ogni sicurezza del personaggio parodistico. Di fronte alla sua presenza imponente, il presidente viene rappresentato in uno stato di paura immediata, fino ad arrivare a recitare il giuramento senza ulteriori resistenze.
Il risultato si inserisce pienamente nella cifra stilistica del franchise, caratterizzata da un umorismo estremo e volutamente provocatorio.
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La satira politica come cifra ricorrente della saga
Per chi segue Baki, l’introduzione di una versione caricaturale di Donald Trump non costituisce un elemento inatteso. L’autore Keisuke Itagaki ha infatti già in passato inserito nell’opera reinterpretazioni distorte di figure politiche e personaggi pubblici realmente esistenti.
Tra gli esempi precedenti figura un presidente degli Stati Uniti ispirato a Barack Obama, denominato “Barack Ozma”, mentre in alcune linee narrative del manga compare anche una versione satirica di Elon Musk identificata come “Elos”.
L’impostazione generale resta costante: evidenziare come anche le personalità più influenti del mondo finiscano per confrontarsi con la superiorità assoluta di Yujiro Hanma.
Le nuove vicende di Baki Hanma e il ritorno degli scontri
La nuova serie prosegue il percorso di Baki Hanma, giovane combattente che ha dedicato la propria esistenza al tentativo di superare il padre Yujiro, ritenuto l’essere umano più forte mai esistito.
Dopo aver affrontato alcuni tra i lottatori più pericolosi del pianeta, Baki si ritrova privo di sfide realmente stimolanti. La situazione cambia con il ritorno del leggendario samurai Miyamoto Musashi, riportato in vita grazie a tecniche scientifiche avanzate. È proprio lo scontro tra queste due figure estreme del combattimento a costituire il fulcro narrativo principale della nuova fase della storia.
Nel complesso, è stata però la breve apparizione di “Tranp” a catalizzare l’attenzione del pubblico online, contribuendo a rafforzare l’immagine di Baki come uno degli anime più imprevedibili e provocatori attualmente disponibili nel catalogo Netflix.
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