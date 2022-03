Baki Hanma, annunciata la seconda stagione

È stata confermata la seconda stagione di Baki Hanma. Nelle scorse ore la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rivelato l’arrivo dei nuovi episodi condividendo un breve teaser che ne ha mostrato alcune immagini in anteprima.

Dopo il successo ottenuto dalla prima stagione, la serie farà ora il suo atteso ritorno, non ci sono però notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.