Ultimo, il 22 dicembre esce il nuovo singolo "7+3"

Come ormai ha abituato i suoi fan, Ultimo aveva disseminato numerosi indizi riguardanti la sua nuova canzone. Un gioco che piace ai follower del cantautore che ogni volta provano ad individuare dettagli, messaggi cifrati o piccole info sul brano. Per quest’occasione Ultimo ha pubblicato prima una foto di un calendario del mese di dicembre con cerchiata la data 22 e poi una frase “ Fasci di luce trafiggono siepi ”. Quest’ultima potrebbe essere una frase estratta dalla canzone “ 7+3 ”. Infine ha condiviso un video dove appare in versione pittore mentre dipinge il titolo della nuova canzone. In un post precedente Ultimo ( FOTO ) aveva scritto una serie di puntini di sospensione: per l’esattezza proprio 7, separati con uno spazio da altri 3. Una strategia ben precisa che non ha sorpreso i fan ma ha alimentato l’ulteriormente l’hype in vista dell’ascolto. Un regalo per loro come sottolineato dallo stesso Ultimo nel post che ha annunciato l’uscita della canzone.

Ultimo, i successi e il 2020

Si conclude così il 2020 di Ultimo, un anno che lo avrebbe visto protagonista del suo primo tour negli stadi come artista più giovane in Italia. Un sogno rimandato al prossimo anno a causa della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ma che non ha frenato la vena creativa del cantautore. Ultimo aveva chiuso il 2019 con il brano “Tutto questo sei tu” “una canzone da cui ricomincia per me un nuovo percorso musicale. In questo periodo in cui tutto sembra essere “usa e getta”, la mia speranza è quella di lavorare a qualcosa che rimanga nel tempo. Ma è tutto nelle vostre mani e direi che vedendo gli straordinari risultati, sono in mani estremamente accoglienti”, la presentazione di Ultimo prima dell’uscita della canzone. A marzo e settembre sono usciti i singoli “L’odore del caffè” e “Chissà da dove arriva una canzone”, entrambi scritti da Ultimo rispettivamente per Francesco Renga e Fiorella Mannoia. Sempre a settembre la pubblicazione di “22 settembre” e ora il brano “7+3”, in attesa di conoscere il destino del suo tour negli stadi in programma per ora nell’estate 2021 e che ha già fatto registrare numerosi sold out.