Fiorella Mannoia, il testo di "Chissà da dove arriva una canzone"

A solo un anno di distanza dal successo di “Personale”, Fiorella Mannoia torna con “ Padroni di Niente ”, nuovo album disponibile dal 6 novembre. Per lanciare il suo progetto discografico, la cantautrice ha scelto come primo singolo “ Chissà da dove arriva una canzone ”, presentato per la prima volta ad inizio settembre ai Seat Music Awards all'Arena di Verona. L’album sarà presentato nel corso di un lungo tour previsto per il 2021, ancora una volta nei teatri così come avvenuto per la serie di date da supporto all'album “Personale”.

Padroni di niente sarà disponibile in VINILE e nei negozi da venerdì 20 novembre. Un album che racconta un periodo difficile della nostra storia, la primavera 2020 segnata da un evento eccezionale. La stessa Fiorella Mannoia ha raccontato a Sky TG24 com'è nato il titolo “Padroni di Niente”: “L'album è nato durante il lockdown, in quel momento i nostri pensieri andavano alti, ci siamo tutti interrogati sul senso della vita, c’è chi addirittura parlava di un nuovo umanesimo. La natura in quel periodo ha ripreso i propri spazi e noi siamo tornati i “padroni di niente”.

Il testo di “Chissà da dove arriva una canzone”

Chissà da dove arriva una canzone

queste mie inutili parole

se vengono da dentro

oppure vengono scritte dal vento

chissà da dove arriva il mare

se parte da qui oppure è già il finale

e come fanno le onde a mantenere

la stessa rabbia senza mai volare

io un’idea ce l’ho

e penso si avvicini a te

E arriverà domani

aria se vento cercavi

come il mare per un marinaio

che lo aspetta calmo al suo risveglio

e chissà se poi la vita scorre

o siamo noi a darle un senso a volte

io non trovo qui una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che arriva una canzone

Chissà da dove parte un mio pensiero

se da chi sono oppure da chi ero

ho chiesto a queste stelle un dono

farsi più avanti e superare il cielo

chissà quante domande ho fatto

senza mai far capire cosa ho detto

perché la vita è una commedia al buio

dove per ridere serve del trucco

e questa sera non voglio mentire

solo guardarmi dentro per cambiare

e chissà se questi giorni chiusi

avranno un prato per volare fuori

io non trovo mai una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che nasce una canzone

E arriverà domani

aria se vento cercavi

come il mare per un marinaio

che lo aspetta calmo al suo risveglio

io non trovo mai una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che nasce una canzone