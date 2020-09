Fiorella Mannoia, c'è il video di "Chissà da dove arriva una canzone"

E' online il video del nuovo singolo ddell'artista romana scritto per lei da Ultimo e già presente in radio e sulle piattaforme digitali

Chissà da dove arriva una canzone prova ad arrivare dritta a tutti, attraverso le emozioni che esprime e le domande che quotidianamente ci poniamo sulla nostra vita. E così anche la musica è difficile da descrivere, si lascia guidare dalle ispirazioni… “io non trovo mai una spiegazione, ma forse è proprio dai tuoi occhi che nasce una canzone”.



Interprete in tutta la sua carriera di brani scritti dai più grandi cantautori, con Chissà da dove arriva una canzone per la prima volta Fiorella Mannoia canta parole e le melodie scritte da Ultimo: "La musica, le canzoni...sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale - racconta Fiorella Mannoia - Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo".