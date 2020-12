Ultimo, nuovo singolo il 22 dicembre? Tutti gli indizi social

Continuano gli indizi social per scovare la data di uscita della nuova canzone del cantautore: il calendario, una data cerchiata e una tela

Dopo l’uscita di “22 settembre”, i fan di Ultimo (FOTO) sono a caccia di indizi, segnali o semplicemente indiscrezioni sul nuovo singolo del cantautore. L’attesa viene smorzata dall’attenzione rivolta ai social dove Ultimo si diverte a lasciare qualche indizio post dopo post. Solo qualche giorno fa il cantautore aveva dipinto su tela le cifre “7+3”, scatenando la curiosità dei suoi seguaci. Tutti hanno immaginato ad un possibile indizio per il suo nuovo singolo.

Il video che mostra Ultimo in versione pittore ha collezionato oltre 500mila visualizzazioni in poche ore e in tanti avevano pensato che “7+3” fosse un segnale per indicare la data 10 dicembre come fondamentale per conoscere ulteriori novità. I numeri erano stati ripresi da Ultimo in un post precedente dove appariva una serie di puntini di sospensione: per l’esattezza proprio 7, separati con uno spazio da altri 3. I fan sono convinti che siano indizi su un nuovo singolo perché anche in occasione dell’uscita di “22 settembre” venne scelta la stessa strategia.

Il nuovo indizio per prossimo singolo di Ultimo approfondimento Ultimo, le nuove date del tour negli stadi del 2021 Sono tante le voci che si sono accavallate in queste settimane sulla nuova musica di Ultimo. In particolare il progetto che lo vedrebbe come compositore e interprete del brano portante della colonna sonora di “Supereroi”, il nuovo film del regista Paolo Genovese. L’uscita della pellicola è prevista per l’uno gennaio 2021. Ciò che appare chiaro è che Ultimo dovrebbe annunciare qualcosa di importante il 22 dicembre. Infatti nei giorni ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto del calendario di dicembre con la data del 22 dicembre cerchiata. Tra gli indizi individuati anche una frase “Fasci di luce trafiggono siepi”, pubblicata in un altro post e che potrebbe rappresentare una citazione del suo prossimo singolo. Tutte ipotesi non confermate ma che circolano sul web e alimentano l’attesa. Un post pubblicato ad inizio settembre annunciava così l’arrivo del singolo “22 settembre”: foto di un calendario con cerchiata la data. Per questo sembra ormai quasi certo che il 22 dicembre sarà la data dell’annuncio del nuovo singolo di Ultimo (le canzoni più famose).