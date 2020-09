Ultimo, aumenta l'attesa: un post annuncia il nuovo singolo?

Crescono gli indizi pubblicati dal cantautore sul suo account Instagram. In particolare un post ha catturato l’attenzione di tutti i fan

Ultimo continua a seminare indizi sui suoi social e i fan sperano di poter ascoltare un nuovo brano del cantautore. Dopo una breve pausa ha catturato l’attenzione dei follower con un post particolare dove suggeriva ai fan di stare attenti. Un selfie con la parola “Occhio” seguito da alcuni punti di sospensione che ha subito scatenato la fantasia di chi lo segue. Ora le speranze di nuova musica vengono alimentate da un altro post criptico. Ultimo ha infatti pubblicato la foto di un calendario cerchiando la data 22 settembre. C’è chi subito ha pensato alla data di uscita di un nuovo singolo, ma non ci sono notizie ufficiali in merito. L'artista ha pubblicato la stessa immagine del calendario in un post e in una decina di stories. Cerchiato in rosso il numero 22.

Visualizza questo post su Instagram 22 SETTEMBRE Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 1 Set 2020 alle ore 9:30 PDT

Ultima firma la nuova canzone di Fiorella Mannoia approfondimento Il nuovo singolo di Fiorella Mannoia: il brano è scritto da Ultimo Intanto Ultimo (le canzoni più famose) ha firmato "Chissà da dove arriva una canzone", brano inedito di Fiorella Mannoia, primo estratto del suo nuovo album. "La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo" ha raccontato la stessa Fiorella Mannoia, in una dichiarazione contenuta nella nota stampa che ha annunciato il lancio dell'album. Una collaborazione inedita per un brano che, come specificato dal comunicato stampa, riesce ad arrivare dritto a tutti, attraverso le emozioni che esprime e le domande che quotidianamente ci poniamo sulla nostra vita. E così anche la musica è difficile da descrivere, si lascia guidare dalle ispirazioni.

Visualizza questo post su Instagram occhio...................... Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 26 Ago 2020 alle ore 5:08 PDT