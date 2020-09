Il nuovo singolo di Fiorella Mannoia: il brano è scritto da Ultimo

Fiorella Mannoia ha annunciato l’imminente uscita del suo nuovo singolo. L’artista romana interpreterà “Chissà da dove arriva una canzone” , un brano scritto da Ultimo . Il giovane cantautore avvia così la collaborazione con una delle figure più importanti della musica italiana. Il brano verrà presentato in anteprima domani sera, durante il live dei Seat Music Awards , edizione speciale in supporto ai lavoratori del settore dello spettacolo, i quali stanno facendo i conti con la crisi economica generata dalla pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

L’ANNUNCIO DI FIORELLA MANNOIA SUI SOCIAL NETWORK

La stessa cantante ha annunciato la sua collaborazione con Ultimo tramite un post pubblicato su Instagram. Fiorella Mannoia si è espressa in poche righe: “La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo”. Ultimo non ha ancora commentato la notizia sui suoi profili, l’ultimo post risale a sei giorni fa quando ha pubblicato un selfie mettendosi il pollice e l’indice a mo’ di cerchio attorno all’occhio sinistro.