Ultimo, messaggio criptico sui social. Nuovo singolo in arrivo?

Basta una parola scritta come didascalia ad un post su Instagram per accendere la speranza nei fan di Ultimo (le canzoni più famose). Il cantautore è tornato a pubblicare qualcosa sui social a distanza di circa 15 giorni, un selfie con la parola “Occhio” seguito da alcuni punti di sospensione. Tantissimi fan hanno subito interpretato il messaggio come un indizio per qualcosa che bolle in pentola. Un ritorno improvviso dopo l’ultima immagine pubblicata il 14 agosto e che potrebbe preannunciare l’arrivo di qualcosa di nuovo, magari un singolo come si evince dai commenti dei fan. Doveva essere l’estate di Ultimo, protagonista assoluta con un tour negli stadi quasi completamente sold out per celebrare il grande successo dei suoi tre album. L’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha però costretto inevitabilmente a spostare il tour al prossimo anno, un evento che ha fatto ulteriormente crescere l’attesa.