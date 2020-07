Ultimo, la foto con la mamma e il regalo speciale di Francesco Totti

Sta per toccare quota 500 mila like l’ultimo scatto pubblicato da Ultimo (le canzoni più famose) sul suo account Instagram. Il cantautore ha scelto di pubblicare una foto in compagnia della mamma, una piccola dedica con un cuore e tantissimi commenti da parte dei fan. A colpire l’incredibile somiglianza, anche grazie ai capelli lunghi di Ultimo, un nuovo look che ha lasciato di stucco tutti gli utenti. La nuova pettinatura, con i capelli davanti agli occhi, ha subito riscosso un grande successo. La voce di “I tuoi particolari” (le frasi più belle delle sue canzoni) viene ritratto a torso nudo sorridente accanto alla mamma, altro particolare che ha attirato l’attenzione e permesso di raccogliere migliaia e migliaia di like e commenti di apprezzamento. Ma Ultimo non si è fermato solo alla foto, continua infatti a raccontare le sue giornate sui social, grazie alle Storie di Instagram, e ieri si è soffermato per ringraziare una persona in particolare.