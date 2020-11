Laura Pausini mostra il backstage di Io sì

La cantate, classe 1974, su Instagram: “Oggi vi faccio vedere qualche immagine dal backstage di Io sì che ho girato ad ottobre, nello stesso studio in cui avevo fatto il videoclip di Se Non Te”

Il filmato mostra la cantante alle prese con le registrazioni, questo l’inizio del messaggio scritto nella didascalia del post in cui ha raccontato anche un aneddoto legato allo studio delle riprese: “Oggi vi faccio vedere qualche immagine dal backstage di Io sì che ho girato ad ottobre, nello stesso studio in cui avevo fatto il videoclip di Se Non Te. Non lo sapevo prima, ed arrivare lì è stata una vera sorpresa. Mi ha ricordato che quello è stato il primo studio in cui avevo portato con me mia figlia Paola, allora piccolissima”.

In seguito, l’artista, classe 1974, ha aggiunto: “Quei ricordi e quell’emozione mi hanno aiutata senza dubbio a interpretare ancora più intensamente le parole di Io Sì per il videoclip”.